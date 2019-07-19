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Храм в современном стиле появится на улице Верейская

Илья Зуев
• 09:32 • 19 июля 2019
При создании храма удалось сохранить традиционные для храмового зодчества элементы, дополнив их новаторскими деталями
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При создании храма удалось сохранить традиционные для храмового зодчества элементы, дополнив их новаторскими деталями
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"

В столице построят храм священномученика Игнатия Богоносца на 500 прихожан, который будет выполнен в современном стиле. Он появится на улице Верейская, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

— От большинства строящихся в последнее время храмов сооружение будет отличаться лаконичностью и минимализмом. Должен сразу отметить, что в России настороженно относятся к современным архитектурным решениям в плане строительства храмов, и то, что этот проект появился, – маленькое чудо, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, при создании храма удалось сохранить традиционные для храмового зодчества элементы, дополнив их новаторскими деталями. Так, одной из особенностей здания станет стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины реки Сетунь.

Прообразом для нового храма послужила Церковь Спаса Преображения, расположенная в Великом Новгороде.

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