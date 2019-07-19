Метеоролог рассказал, когда в столицу вернется лето
В пятницу, 19 июля, в столице будет облачно с прояснениями, пройдут непродолжительные дожди, сообщает Центр погоды «ФОБОС». Температура воздуха составит 18-20 градусов днем и 14 градусов ночью, атмосферное давление пониженное — 742 миллиметра ртутного столба.
А в выходные дни погода будет постепенно улучшаться.
— Уже в воскресенье выглянет солнце, дожди практически прекратятся, а атмосферное давление стабилизируется до 742 миллиметров ртутного столба, — сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков. — Можно назвать это робкой попыткой возвращения в Москву лета.
Специалист уточнил, что в субботу воздух прогреется до 20-22 градусов в городе и до 23 градусов по области. А в воскресенье, 21 июля, в столице ожидается до 24 градусов тепла, а в Подмосковье — до 25 градусов. Ночью столбики термометров поднимутся до 15 градусов. Ветер будет умеренный со скоростью 4-5 метров в секунду.
В начале следующей недели тепло сохранится. В понедельник, 22 июля, температура воздуха составит 25 градусов днем и 17 градусов ночью. Осадков не ожидается.
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