Незаконную пристройку к зданию демонтировали на севере Москвы
На севере столицы была демонтирована незаконная пристройка к зданию завода. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
— Земельный участок был предоставлен в аренду для эксплуатации завода по ремонту промоборудования. На территории находится одноэтажное кирпичное здание площадью порядка пяти тысяч квадратных метров, оформленное в частную собственность, — сообщили в пресс-службе.
В результате проверки было установлено, что на территории завода была незаконно возведена одноэтажная пристройка к нему. Нарушение было выявлено по адресу: улица Автомоторная, дом 6б, строение 6.
На данный момент нарушение земельного законодательства устранено. Собственник демонтировал пристройку в досудебном порядке, передает агентство городских новостей «Москва».
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