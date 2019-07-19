МИД считает «бессмысленными» новые санкции США против России
• 14:55 • 19 июля 2019
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США стали заложником внутренней политики
Фото: https://www.senate.gov/
МИД РФ считает «бессмысленным» новый пакет санкций США в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Грушко.
По его словам, «было уже двадцать пакетов таких санкций». Позиция российской стороны не изменится.
— Это абсолютно неэффективные и бессмысленные действия, которые разрушают международные отношения, — цитирует Александра Грушко РИА Новости.
Он добавил, что США стали заложником внутренней политики.
Ранее МИД РФ прокомментировал предстоящие выборы в Верховную раду Украины.
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