Движение перекроют в Коломенском округе из-за велозаезда
Велозаезд Summer Velo Cup 2019 пройдет в Коломенском городском округе 20 июля. В связи этим будет перекрыто движение на шести автодорогах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Отмечается, что перекрытие продлится с 9:00 до 15:00 на трассах: М5 Урал — Коломна — М5 Урал с 106,1 по 107,3 километра; Малинское шоссе с 0 по 1 километр; Коломна — Малино с 0 по 19,3 километра, Коломна — Малино — Черкизово — Непецино — Шкинь с 0 по 7,5 километра; дорога в обход Коломны с 0 по 5,6 километра и Коломна — Озеры с 50,2 по 63,7 километра.
На маршрутах, по которым пройдет велозаезд, будут проведены работы по содержанию дорог.
— В работах задействованы 45 человек и порядка 30 единиц техники, — сообщил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Также был проведен ямочный ремонт на четырех автодорогах в округе. Еще на 14 остановочных пунктах трассы Коломна — Малино было заменено асфальтобетонное покрытие и бортовой камень, пишет агентство городских новостей «Москва».
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