Бокал вина помог женщине диагностировать рак
Бокал вина помог 25-летней жительнице Британского города Ноттингема Лорен Фиренце обнаружить онкологическое заболевание.
Во время ужина с друзьями женщина позволила себе выпить немного алкоголя, после чего ощутила неприятные болезненные ощущения в желудке. История повторилась спустя некоторое время, когда она ужинала с родителями и выпила очередной бокал вина.
Обратившись к специалистам, британка была поражена: у нее обнаружили злокачественную опухоль правого легкого. Врачи объяснили, что подобные болевые ощущения после употребления алкоголя могут быть симптомами онкологии.
Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, болезнь удалось победить. За три месяца лечения Лорен пришлось пережить шесть курсов химиотерапии. В дальнейшем, чтобы избежать рецидива, ей предстоят еще три курса, сообщает Daily Mail.
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