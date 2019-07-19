«Найдете себе моряка-красавца»: Ирину Шейк позвали в Приморье на ПМЖ
Российской модели Ирине Шейк предложили переехать в Приморский край. С приглашением выступили представители администрации региона под одним из последних постов Шейк в Instagram.
— Ирина, не отчаивайтесь! Приезжайте в Приморье! У нас тут и море, и природа! Гектар выдают и ипотеку под 2 процента скоро одобрят. Найдете себе моряка-красавца, родите от него детей красивых, — прокомментировали представители администрации.
Они добавили, что за переезд модели также предлагаются различные выплаты, материнский капитал, а за шестерых детей — машину.
Подобное предложение связано с недавним расставанием Шейк с голливудским актером Брэдли Купером. Причиной разрыва звездной пары считается роман Купера с певицей Леди Гагой. Россияне заступились за российскую модель, организовав под постами Леди Гаги в Instagram флэшмобом.
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