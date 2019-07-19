Июнь 2019 года признан самым жарким месяцем в истории
Средний показатель температуры поверхности Земли в июне текущего года признан самым высоким за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA).
— Мать-Земля знатно вспотела в прошедшем месяце. Запредельные температуры сделали июнь 2019 года самым жарким на земном шаре, — отметили метеорологи.
В период с января по июнь глобальная температура была на 1,71 градуса выше среднего значения в XX веке, которое составляет 15,5 градуса. Отмечается, что это полугодие было самым жарким для Южной Америки, частей южной части Африки, Мадагаскара, Новой Зеландии, Аляски, западной Канады, Мексики, Восточной Азии, Атлантического и Индийского океанов и Берингова моря, сообщается на сайте NOAA.
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