Полицейские ликвидировали наркопритон на юго-западе Москвы
Пресс-служба московского главка Министерства внутренних дел России подтвердила, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали наркопритон на юго-западе города.
Полицейские выяснили, что житель Керченской улицы предоставлял свою квартиру наркозависимым для употребления запрещенных веществ. Это подтверждают обнаруженные в квартире предметы.
В отношении задержанного возбудили дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали притон для потребления наркотических средств на улице Братеевской.
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