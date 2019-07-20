Ученые выявили связь томографии с развитием рака
Исследователи из Кембриджского университета пришли к выводу, что радиация даже в малых дозах при проведении томографии или рентгена способна вызывать клеточные мутации, что в итоге повышает риск развития онкологических заболеваний.
По словам профессора Фила Джонса, риски томографии и рентгена до сих пор полностью не изучены, хотя принято считать, что облучение при этих процедурах не столь значительно, чтобы вызывать рак.
Тем не менее, ученые установили: доза радиации, полученная за три сеанса томографии, ведет к увеличению количества клеток с мутациями гена P53 — именно он отвечает за развитие рака.
С другой стороны, введение антиоксидантов перед томографией или рентгеном помогает организму бороться с такими «поврежденными» клетками, сообщает MedicalXpress.
Ранее врачи-онкологи перечислили анализы, которые необходимо регулярно сдавать, чтобы выявить онкологические заболевания.
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