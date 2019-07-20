МЧС рассказало о способах определить съедобность грибов
Прежде, чем сорвать гриб, требуется убедиться в его безопасности. Об этом сообщили представители МЧС России.
Так, в ведомстве рекомендовали срезать только те грибы, у которых отсутствует бахрома на ножке, а также избегать слишком мягких и водянистых грибов. Кроме того, не стоит собирать их у обочин дорог или рядом с производственными предприятиями. Дело в том, что грибы очень легко всасывают различные ядовитые вещества.
В МЧС отметили, что при определении токсичности или съедобности грибов не всегда стоит обращаться к народным приметам. Ядовитость гриба нельзя определить по вкусу, не помогут в этом также серебряная ложка или окрасившийся лук, передает РИА Новости.
Грибы являются тяжелой пищей, так что их не стоит переедать. Кроме того, они не рекомендованы детям до 12 лет и людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Читайте также: Спасатели напомнили правила безопасного сбора грибов