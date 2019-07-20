Министр обороны Украины прокомментировал инцидент с Зеленским
• 13:52 • 20 июля 2019
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Владимир Зеленский просто попросил министра отойти в сторону, так как хотел сказать что-то наедине другим участникам мероприятия
Фото: Официальный сайт Владимира Зеленского (https://ze2019.com)
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который ранее произошел у него с президентом страны Владимиром Зеленским. Глава государства оттолкнул министра во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
По словам Степана Полторака, инцидент был истолкован неверно. Владимир Зеленский просто попросил министра отойти в сторону, так как хотел сказать что-то наедине другим участникам мероприятия. При этом не было сказано чего-то угрожающего, а президент вел себя корректно, передает РИА Новости.
Напомним, что ранее в Сети был опубликован ролик, на котором показан данный инцидент.
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