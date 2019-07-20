Сергей Собянин рассказал о строительстве станции «Университет Дружбы Народов»
На Коммунарской линии столичного метрополитена стартовали работы по строительству новой станции «Университет Дружбы Народов». Об этом на своей официальной странице в сети Twitter рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Она будет в 5 минутах ходьбы от студгородка и в 650 метрах от главного здания РУДН, — написал глава города.
На Коммунарской линии #мосметро начали строить станцию "Университет Дружбы Народов". Она будет в 5 минутах ходьбы от студгородка и в 650 метрах от главного здания #РУДН. Сейчас ближайшие станции - "Беляево" и "Юго-Западная" - расположены примерно в 1,5 км от вуза. pic.twitter.com/1qUq1JrVYd— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 июля 2019 г.
На данный момент ближайшие станции — «Юго-Западная» и «Беляево» — расположены примерно в 1,5 километра от высшего учебного заведения.
Читайте также: Сергей Собянин открыл первый чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок