Праздничные мероприятия в парке Горького посетили 78 тысяч человек
На территории парка Горького 20 июля проходит 17 различных мероприятий. В общей сложности за день зону отдыха посетили порядка 78 тысяч человек.
Например, в парке состоялось масштабное тортометание. Мероприятие приурочили к празднованию Международного дня торта, его посетили 15 тысяч человек. Участники битвы запускали друг в друга кондитерские изделия, будучи одетыми в специальные защитные комбинезоны.
Кроме того, 20 июля в зоне отдыха прошли музыкальный концерт, лекции и фестиваль японской культуры. Эти мероприятия в общей сложности собрали 21 тысячу человек. На фестивале культуры Японии люди сыграли в настольную игру фукувараи и азиатскую разновидность бадминтона — ханэцуки, посетили мастер-классы по каллиграфии и не только.
Также в этот день прошел VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show — 2019. Его посетителями стали примерно четыре тысячи человек, передает официальный сайт мэра Москвы.
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