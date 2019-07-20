Сотрудники ЦОМП помогут москвичам в период закрытия участка Филевской линии
Помощь горожанам и гостям столицы на период закрытия нескольких станций участка Филевской линии метрополитена оказывают примерно 50 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Они работают на следующих платформах: «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская» и «Кунцевская». Кроме того, специалисты центра проводят дежурства на станциях «Александровский сад» и «Киевская».
Сотрудники ЦОМП помогают москвичам построить оптимальный маршрут до точки назначения, передает агентство городских новостей «Москва».
В связи с закрытием станций были запущены более 50 компенсационных автобусов. Участок Филевской линии возобновит работу в штатном режиме 22 июля.
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