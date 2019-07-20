Путь к вере тернист: как вести себя в православном храме

— Церковные правила поведения для многих людей, которые только начинают путь к вере, зачастую становятся барьером. Замечания, порой достаточно жесткие, нередко отталкивают от приобщения к церковной жизни. Серьезна ли сегодня эта проблема?

— Вспомним события двадцатилетней давности, когда в нашей стране после «перестройки» стали во множестве открываться храмы. С какой радостью восприняли это простые верующие люди! Их в первую очередь волновала не политика, им важно было, что теперь они могут свободно ходить в храм и спокойно там молиться, что стали издавать Евангелие и можно купить молитвослов. Тогда же многие люди пришли в храм впервые, и они действительно не знали, как вести себя там. Так что вопрос больше относится именно к тому времени. Сейчас церковные приходы стали другими. Большей частью прихожане, хоть, может быть, и недавно начали ходить в храм, но уже знают правила поведения в нем и понимают состояние человека, пришедшего в церковь в первый раз. Да, люди, которые не знают, как себя вести в храме, есть и сейчас, но в приходах многое делается, чтобы им помочь.

Однако важно обратить внимание на иной аспект этого вопроса. Разве стремящегося к Богу человека остановят упреки или замечания? Вспомним евангельского слепого, встретившего Христа в Иерихоне. Он просил Христа о помощи, даже кричал что есть силы, хотя окружающие заставляли его молчать. И Господь услышал его и ответил: «вера твоя спасла тебя» (Лк. 18, 42). Этого человека, стремящегося к Богу, не остановили никакие запреты.

А возьмите нашу историю в ХХ веке. Тогда не укоры бабушек в храме, а строгие голоса секретарей партии и крепкие руки сотрудников соответствующих органов препятствовали приходу людей в храм, но и они не могли остановить верующих.

Когда я был школьником, к нам домой часто приезжали люди из разных мест, которые рассказывали, как они отстаивали свои храмы. Их не подпускали к церквям, выставляли оцепление, но они прорывались внутрь и круглые сутки совершали там молитву. Народ имел веру, и эта вера явила сонм новомучеников и исповедников.

Кто живет стремлением к Источнику жизни, того не остановишь ни замечаниями, ни гонениями, такие люди всегда будут стремиться в храм, к Богу.

Представьте себе следующую ситуацию. Молодой человек, желая учиться, пришел в школу. Ему дали задание, которое он сделал неправильно, и другие школьники посмеялись над ним: «Вот, грамотей». Что же, этот ученик перестанет учиться? Нет, коль у него есть такое желание, он приложит все силы, чтобы получить образование. Так и человек, с верой пришедший в храм, чтобы помолиться Богу, в покаянии очистить свою душу и причаститься, даже если и услышит от кого-то замечание, все равно из храма не уйдет. Он отстоит службу, причастится и будет продолжать посещать дом Божий. И, конечно же, он постарается изучить правила поведения в храме. Тот, кто сегодня приводит подобные аргументы, чтобы не ходить в храм, просто ищет себе оправдания. Чаще всего это свидетельствует об отсутствии желания посещать богослужения, исправить свою жизнь, отказаться от греха.

Конечно, возможна ситуация, когда человек пришел в храм и ему сделали замечание или обратились к нему не должным образом. Это вопрос недостатка общей культуры поведения не только прислуживающих в храме, но и всего нашего общества.

Кроме того, есть случаи, когда настоятель, имея духовный авторитет среди прихожан, может достаточно свободно с ними общаться и даже сказать резкое слово. Таков его стиль вразумления. Народ это принимает за благо, говоря: «Вот как батюшка меня отчитал». Постороннему же человеку это может показаться грубостью.

Сейчас во всех храмах и монастырях проводится обучение правилам поведения в храме, а работники прихода получают указания, как они должны встречать прихожан. Кстати, в подобных мероприятиях добровольно принимает участие довольно много молодежи.

Главное — отношение человека к святыне, его стремление побывать на службе или приложиться к иконе, помолиться Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"

— Вам приходилось самому сталкиваться с такими проблемами, когда Вы делали первые шаги в церковной жизни и каких-то правил не знали?

— Я с детства хожу в храм, а точнее, вначале меня носили, а потом и сам пошел, так что вырос среди храмовой культуры. Для меня естественным было стоять на богослужении, ставить свечи, прикладываться к иконам и мощам, молиться, подходить исповедоваться и тому подобное. Сначала я ходил с родителями или старшими братьями и, естественно, запоминал, что и как они делают в храме, а потом и самостоятельно стал ходить. Так что воцерковление проходило естественным образом, а если были какие-то подсказки, старался запоминать их и не допускать ошибок.

— Случалось ли Вам делать замечания людям, приходящим в храм, просвещать их в незнакомых им правилах? Как Вы это делаете?

— Замечания делаю только священникам, если это требуется, а народу просто подсказываю. У меня есть обычай во время вечерни выйти из Алтаря и стать в конце храма. Когда вижу, что человек, зашедший в храм, не знает, что ему делать, я могу подойти и спросить, есть ли у него какие-либо вопросы и чем ему помочь. Бывает, что люди сами подходят ко мне с вопросами. Если требуется беседа, я могу поговорить с таким человеком или пригласить священника, который объяснит то, что требуется, договорится о встрече для беседы.

— Какие общие правила одежды есть сегодня в русских православных храмах для посетителей, каков современный церковный дресс-код?

— Чаще всего возникает вопрос, можно ли женщине в брюках или джинсах заходить в храм. Позиция Церкви в данном вопросе основывается на Священном Предании. Одежда должна соответствовать месту, но не должна быть причиной удаления человека от Бога и препятствием для молитвы и участия в Таинствах.

Христос говорил: «…суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2, 27). Должно подходить ко всему, в том числе и к одежде, с рассуждением. Если человек собирается идти в храм, необходимо одеваться соответствующим образом. Если же возможность или желание посетить храм возникли спонтанно, то не будет греха в том, чтобы, например, женщине зайти не в юбке, а в брюках. Главное — отношение человека к святыне, его стремление побывать на службе или приложиться к иконе, помолиться.

Я часто вспоминаю слова моей мамы, которая советовала мне следующее: собираясь в храм, нужно помнить, что ты идешь к Богу. Как бы ты готовился, если тебя пригласили бы к царю? А Бог выше всех царей, а поэтому и одевайся соответственно и стой со вниманием, чтобы не пропустить ни одного слова.

Нам будет легче определиться с выбором одежды для посещения храма, если мы представим себе, что идем к начальнику. Как мы должны выглядеть? А как мы должны одеваться, когда идем к Начальнику мира и Создателю всего, что есть на свете? Если мы идем в гости или на какой-либо праздник к людям, которых уважаем, как следует одеться? Собираясь в храм, нужно вспомнить, что мы идем в уважаемое общество, ведь в очах Божиих другие люди не ниже нас. Кроме того, на богослужения мы чаще всего ходим в праздники, так что и внешний вид должен быть соответствующий.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Богослужебное облачение священнослужителя имеет глубокую символику Фото: Архив "ВМ"

Да, Бог смотрит не на одежду, а на душу человека. В храм можно пойти и в простой одежде. Но давайте порассуждаем, что такое дресс-код. Это форма одежды, требуемая для участия в некоторых мероприятиях. Когда я был в Америке, то часто получал приглашения, в которых предписывалось: мужчины должны быть в такой-то одежде, обязательно в пиджаке, а женщины — в вечерних платьях. Почему же, если человек идет на важную встречу или в ресторан, он надевает костюм и галстук, а в храм, к Богу, отправляется в потертых джинсах или шортах?

А возьмите крупные компании, банки. Там есть жесткие требования к одежде, и человек, нарушающий дресс-код этой организации, проявляет неуважение к ней. То же относится и к посещению храма. Мы должны научиться уважать себя и окружающих. Но при этом необходимо помнить, что одежда не должна становиться препятствием для входа в храм в случае необходимости.

— Обязательно ли женщине покрывать голову? Почему в таком случае женщины в хоре очень часто поют без головных уборов даже в храме Христа Спасителя и других известных храмах? В каких случаях делаются исключения?

— В самом деле, можно видеть в довольно известных храмах такую картину: хор поет с непокрытыми головами. Тут вопрос личной организованности каждого, с одной стороны, а с другой — степень воцерковленности певчих. Далеко не во всех храмах имеется необходимое для качественного и стройного пения количество прихожан, способных пополнить клиросные ряды. Среди нанимаемых певчих есть и те, кто воспринимает пение на службе просто как работу.

Конечно, настоятели должны обращать внимание на соответствие одежды таких певчих принятым нормам. Замечу, что, например, в Калужской епархии подобного не наблюдается.

Покрывание головы платком — традиция, которая основывается на словах апостола Павла: « И всякая жена, молящаяся с открытою головою, постыжает свою голову» (1 Кор. 11, 5). Само же правило покрытия головы восходит также к апостолу Павлу, который говорил, что покрытая голова — знак смирения женщины (1 Кор. 11, 10).

— Есть какие-либо требования к обуви для человека, приходящего в храм?

— Обувь является частью внешнего вида человека, так что относиться к обуви надо так же, как и к одежде. Она должна соответствовать месту. В ненастную погоду требования к обуви в храме не отличаются от соответствующих на работе или дома. Например, вы пришли к себе домой. Что вы делаете перед входом? Стараетесь привести обувь в порядок, по возможности очистить ее от грязи или снега.

Напомню слова апостола Павла: «Все должно быть благопристойно и чинно»(1 Кор. 4, 40). Это относится и к внешнему виду. Если девушки приходят в храм в открытых шлепанцах, из которых виднеются ярко накрашенные ногти, то нужны ли тут комментарии? Конечно, когда человек идет с работы в повседневной обуви и желает зайти в храм, эта обувь не должна становиться препятствием.

Особый вопрос о туфлях на каблуках. Не каблуки являются проблемой, они не возвышают и не унижают человека перед Богом, но когда человек идет по храму в такой обуви, то шум раздается на весь храм и мешает молиться другим людям.

— Если в храме жарко, можно ли снять пиджак, кофту, обнажить руки и плечи?

— Летом можно прийти в храм и без пиджака, в рубашке с короткими рукавами, а женщине — в легкой блузке. Можно ведь надеть и длинную юбку, но, скажем, с разрезом, или кофту с длинными рукавами, но соблазнительно подчеркивающую фигуру. Вот это неприемлемо. Надо относиться к своему внешнему виду с рассуждением, памятуя о том, что может явиться соблазном для других верующих.

— Допустимы ли темные очки, украшения, перстни, серьги?

— Для чего надевать солнечные очки в помещении? Чтобы выглядеть стильно и модно? Но в храм ходят не для этого. Перстни, серьги и прочие украшения не стоит надевать специально для похода в храм. Если же они являются атрибутом повседневного гардероба и неотъемлемой составляющей внешнего вида, то их можно не снимать перед входом в храм. Однако акцентировать внимание на украшениях для посещения храма недопустимо. Тем более что тяга к украшениям принимает все более причудливые формы.

Была даже мода на большие золотые кресты, которые носили напоказ, поверх одежды. Крест — это символ христианства, использовать его как украшение, для привлечения внимания нельзя.

Каждый человек, приходящий в храм Божий, должен помнить,что он приходит к Богу Фото: Архив "ВМ"

Встречаются и другие крайности — когда в одежде стилизуются под монахов и монахинь. Это происходит из-за неправильного понимания христианства. Христианство — это религия радости и торжества. Увы, большинство не понимает этого и не воспринимает ее должным образом.

Чего совершенно точно не стоит делать, так это приходить на службу с накрашенными губами. Помада потом остается на иконах и иных святынях. Разумеется, женщинам лучше избегать одежды с декольте при посещении храма. Однако повторю: если заходить в храм вы не планировали, но решили посетить его неожиданно, то не будет греха зайти в храм в том, в чем вы одеты.

Прекрасно по этому поводу высказался апостол Павел: « Итак, желаю, чтобы... жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами» (1 Тим. 2, 8–10). Также необходимо сказать, что при посещении храма с детьми не следует брать с собой игрушки, это неправильно. Они отвлекают внимание и мешают ребенку приобщаться к церковной культуре. Кроме того, необходимо всегда выключать телефон на время службы.

— Какие требования есть к одежде священнослужителя?

— У нас сложилась следующая форма одежды для священнослужителей: подрясник, ряса и скуфья, а для священника еще и крест.

Мирская одежда нежелательна. В советское время, когда духовенство притеснялось, я знал много священников, которые даже дома носили подрясник, чтобы и домашние, и приходящие видели их в одежде, соответствующей сану. Когда же они отправлялись на службу, то надевали длинные плащи, но подрясника не снимали.

Священник в храме — месте особого присутствия Бога — в полной мере раскрывает свой облик. Он открывается как предстоятель Богу, молитвенник, совершитель Таинств, учитель, воспитатель и душепопечитель. Тут каждое его движение, каждое слово, каждый возглас характеризуют его как пастыря. Богослужебное облачение священнослужителя имеет глубокую символику.

Прекрасно сформулировал значимость одежды и внешнего вида Иисус, сын Сирахов:«По виду узнается человек, и по выражению лица при встрече познается разумный. Одежда и осклабление зубов и походка человека показывают свойство его» (Сир. 19, 26–7).

Памятуя об этом, священники обязаны иметь вид, который притягивал бы людей, а не отталкивал. И каждый человек, приходящий в храм Божий, должен помнить, что он приходит к Богу. Это — самое главное правило.

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