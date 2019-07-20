Американская журналистка рассказала о восхитившем ее месте в Москве

Журналистка из США Кэти Уоррэн рассказала о месте, которое ее более всего «покорило» в Москве. По словам американки, во время визита в столицу ее поразил ГУМ, который «разительно» отличается от крупных западных торговых центров.

Уоррэн отметила оригинальную архитектуру здания и особенности оформления интерьера. Также на журналистку произвели впечатление «изюминки» ГУМа: велосипед с мороженым, продуктовый магазин советских времен, обилие живых растений.

— Все это выделяет коммерческое пространство на фоне большинства американских торговых центров, — пишет Уоррэн в издании Business Insider.

Она отметила, что в Государственном универсальном магазине есть не только бутики, но и упомянутый выше гастроном, который в день посещают до 60 тысяч человек.

По словам журналистки, у ГУМа есть характерные особенности, раскрывающие его очарование. В их числе Уоррэн выделяет куполообразный стеклянный потолок, пропускающий много естественного солнечного света и живые растения, создающие свежую и радостную атмосферу.

Она заключила, что торговый центр в Москве не идет ни в какое сравнение с американскими аналогами.

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