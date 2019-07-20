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Свыше 30 тысяч участников собрала битва тортов в Парке Горького

Татьяна Плотникова
• 23:56 • 20 июля 2019
Всех желающих разбили на две команды, одели в специальные комбинезоны и бесплатно предоставили торты
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Всех желающих разбили на две команды, одели в специальные комбинезоны и бесплатно предоставили торты
Фото: официальный сайт мэра Москвы

В битве тортов, приуроченной к Международному дню торта, в столичном Парке Горького поучаствовали свыше 30 тысяч человек.

Как подтвердили организаторы, всех желающих разбили на две команды, одели в специальные комбинезоны и бесплатно предоставили торты. Победителям битвы в подарок достались билеты в кино, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, на территории парка Горького 20 июля прошли 17 различных мероприятий. В общей сложности за день зону отдыха посетили порядка 78 тысяч человек.

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