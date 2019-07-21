Биограф принцессы Дианы раскрыла тайну ее отношений с матерью
Главный редактор журнала Majesty и эксперт по английской королевской семье Ингрид Сьюард опубликовала книгу «Королева и Ди: нерассказанная история», посвященную принцессе Диане.
В книге Сьюард раскрывает малоизвестную тайну о взаимоотношениях Дианы с ее матерью, Фрэнсис Шэнд Кидд. Как оказалось, женщины практически не общались, за исключением редких совместных выходов за покупками.
По воспоминаниям Сьюард, когда она задала Диане вопрос, что думает ее мать о жизни дочери, у собеседницы резко испортилось настроение, она буквально выкрикнула, что никогда ничего не рассказывает матери.
В последний месяц своей жизни принцесса Диана совсем не общалась с матерью, цитирует Ингрид Сьюард издание Express.
Ранее актер и режиссер Кевин Костнер, исполнивший главную роль в романтической мелодраме «Телохранитель», заявил, что покойная супруга принца Уэльского Диана согласилась сыграть главную роль в его картине.
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