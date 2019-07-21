Ученые назвали главную причину ранней смерти женщин с диабетом
Диабет первого типа является наиболее опасным для женщин, так как повышает риск развития у них сердечной недостаточности на 47 процентов. Соответствующие выводы сделала международная группа ученых из Великобритании и Австралии.
В ходе проведенного исследования были проанализированы данные более 15 миллионов человек. В итоге выяснилось, что диабет связан не только с риском развития сердечной недостаточности у женщин, но и с преждевременной смертью.
Исследователи подчеркнули, что причиной такой закономерности может являться повышенный риск развития ИБС у женщин с диабетом. Кроме того, в их организме уровень сахара контролируется хуже, чем у мужчин, передает издание MedicalXpress.
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