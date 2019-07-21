Ученые предложили снизить длительность летних каникул
Американские ученые установили, что длительные летние каникулы оказывают отрицательное влияние на психику как учеников, так и преподавателей.
Специалисты утверждают, что перед походом в школу в сентябре большинство детей испытывают сильнейший стресс, приводящий к падению работоспособности и успеваемости. Также психологические переживания провоцируют различные «взрослые» болезни, например, повышение давления или сбои в работе нервной системы.
Эксперты считают, что причиной проблем является продолжительность летних каникул. В связи с этим медики предложили укоротить летний отдых детей. Кроме того, перед тем, как отправить ребенка в школу, его стоит отвести к психологу или психотерапевту, пишет MedikForum.
Читайте также: Ученые назвали главную причину ранней смерти женщин с диабетом