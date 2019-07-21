Сергей Собянин поздравил с днем рождения Нину Дробышеву
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Нину Дробышеву. Глава города оценил ее богатый вклад в развитие российской культуры. Текст поздравительной телеграммы был опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
— Вами сыграны десятки ролей в спектаклях, которые полюбились нескольким поколениям зрителей и стали классикой отечественной сцены, — написал Сергей Собянин.
Наиболее известной работой советской и российской актрисы театра и кино является роль в фильме «Чистое небо» 1961 года. Картина после выхода была удостоена главных наград на международных фестивалях в Москве, Мехико и Сан-Франциско.
Нина Дробышева исполнила роли в более чем 20 фильмах, она также известна своей работой на театральной сцене. С 1962 года актриса служит в Государственном академическом театре имени Моссовета.
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