«Спартак» прокомментировал инцидент с болельщиками команды и ОМОНом
Московский футбольный клуб «Спартак» прокомментировал инцидент, произошедший между фанатами красно-белых и представителями ОМОНа после гостевого матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», окончившегося ничьей.
— Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, — говорится в сообщении.
Отмечается, что именно вышеперечисленные действия привели к массовому применению силы со стороны представителей ОМОНа «в отношении зачастую ни в чём не повинных граждан, среди которых были и женщины».
Клуб утверждает, что правоохранители вполне могли найти нарушителей и задержать только их. Также «Спартак» сделал акцент на том, что осуждает действия ОМОНа.
— Клуб призывает Премьер-лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы, — цитирует сообщение RT.
После завершения матча гостей долго не выпускали подтрибунного помещения. А затем между болельщиками и ОМОНом произошла драка.
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