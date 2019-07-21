Нотариус рассказал, какие способы распоряжения имуществом можно использовать

«Здравствуйте. Очень нужен ваш совет. Как-то так получилось, что в последнее время часто слышу истории о том, какие проблемы возникают у людей при получении наследства. Вот и я задумалась на эту тему. Моей маме уже 78, она держится еще хорошо, но уже начались проблемы с памятью, да и сердце тоже барахлит.

В общем, все мы не вечны… Но составлять завещание мама не хочет. Дарственную на квартиру оформлять — тоже. Когда недавно зашел разговор на эту тему, она вдруг сказала: «Я сейчас дарственную оформлю, а вдруг тебе кирпич на голову упадет, и что — квартира внучке перейдет, а я на старости лет бомжевать буду?» Вот такая логика… А еще у нее есть вклады в нескольких банках, и еще какие-то акции после папиной смерти ей остались. Но что конкретно, где, сколько — мне неизвестно. Можно ли их будет найти, если никаких документов она не оставит? В общем, хотелось бы узнать, как лучше поступить, чтобы, когда придет пора вступать в наследство, не тратить на это время, деньги и нервы. Елена, 51 год»

— Здравствуйте, Елена. Чтобы принять решение в пользу завещания или дарственной, нужно понимать, в чем разница между ними. Завещание — это распоряжение имуществом на случай смерти. Пока завещатель жив, он вправе распоряжаться своим имуществом, как ему заблагорассудится. Квартира, дом, банковские вклады — все это перейдет наследникам только после смерти собственника. Человек может даже отменить завещание или изменить его. Дарение же — это сделка, при которой право собственности сразу переходит к тому, кто получил дар. В случае недвижимости — как только пройдет государственная регистрация перехода права в Росреестре. Отменить эту сделку очень сложно. По большому счету в отношении физического лица закон предусматривает лишь одну причину — если человек, получивший квартиру в дар, покушался на жизнь и здоровье дарителя или на жизнь его родственников.

А вот на случай, которого опасается ваша мама, закон позволяет предусмотреть в договоре условие про отмену дарения в случае, если случится так, что вы уйдете из жизни раньше нее.

Договор дарения можно оформлять в простой письменной форме. Но он может быть легко оспорен теми, кто оказался обойденным. Поэтому дарение ценных вещей лучше удостоверять у нотариуса. Нотариус подготовит сделку, запросит необходимые для ее совершения документы, а также совершенно бесплатно передаст удостоверенный договор на госрегистрацию.

Стоимость услуг нотариуса за удостоверение завещания, включая оплату услуг правового и технического характера, в Москве составляет 2500 рублей. Тариф за удостоверение договора дарения зависит от стоимости имущества. К примеру, если квартира дарится близкому родственнику, то при ее цене до 10 миллионов рублей тариф вместе с услугами правового и технического характера составит 11 тысяч рублей плюс 0,2 процента от кадастровой стоимости.

Получая свидетельство о праве на наследство у нотариуса, нужно будет уплатить тариф в размере госпошлины — 0,3 процента от стоимости наследуемого имущества. За правовую и техническую работу придется заплатить 6 тысяч рублей.

Хотя если наследники проживали совместно с наследодателем, они освобождаются от уплаты государственной пошлины. Так что насколько финансово выгодно оформление завещания и вступление в права наследства или заключение договора дарения — считайте сами исходя из кадастровой стоимости вашего жилья.

Что касается розыска банковских вкладов и ценных бумаг: нотариус в рамках наследственного дела сделает запросы в банки или в организации, являющиеся реестродержателями, и все узнает.

Советы давать — дело неблагодарное. Поэтому как поступить вам или другим людям, которые задаются подобными вопросами, придется решать самостоятельно.

Ведь здесь играют роль разные факторы: отношения в семье, возраст, наличие других претендентов на имущество, финансовое положение, наличие льгот и другие. Поэтому хорошо бы лично прийти к нотариусу, чтобы проконсультироваться по своей ситуации.

НОТАРИУС

Алексей Петров ведет профессиональную деятельность с 1997 года. Оказывает все виды нотариальной помощи физическим и юридическим лицам. Является членом комиссии Московской городской нотариальной палаты по контролю за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами города Москвы.

КСТАТИ

С 1 июня 2019 года установлены новые виды распоряжения имуществом — это совместное завещание супругов и наследственный договор. Второй заключается между наследодателем и будущими наследниками и может содержать условия, определяющие круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти.

Также в нем может быть назначен душеприказчик и прописана обязанность участвующих в договоре лиц совершить какие-либо не противоречащие закону действия.

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