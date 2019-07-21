Спасатели вытащили собаку из люка в столичной промзоне
На территории одной из промышленных зон Москвы дворовая собака упала в люк. Спасатели вытащили оттуда животное, после чего «друг человека» убежал.
Как передают в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города, вызов поступил в 11:14. Спасателей вызвали рабочие, которые трудятся в промзоне.
— На звонок откликнулась смена СпасРезерв-восток. Они выяснили, что собака упала в люк глубиной около трех метров. На дне был «карман», но ни одного выхода в какие-либо трубы. Спасатели спустились в люк, накинули на собаку боевку, чтобы не укусила. Затем они сделали обвязку из стропы и веревкой подняли животное наверх, — рассказали в департаменте ГОЧСиПБ.
Отмечается, что собака, оказавшись наверху, сбежала. Поймать ее не успели. Спасатели говорят, что попавшая в люк собака дворовая и молодая.
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