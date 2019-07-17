Застрявшего на чужом балконе хорька освободили спасатели в Москве
Работники пожарно-спасательного центра столицы спасли хорька, который застрял на чужом балконе. После освобождения животное вернули хозяйке.
— 17 июля в 10:38 в спасательный отряд номер пять Пожарно-спасательного центра Москвы поступила заявка: по адресу: Сокольнический вал на балконе жилой квартиры застрял домашний питомец — хорек. По прибытии на место дежурная смена аварийно-спасательного отряда номер пять обнаружила животное на соседнем балконе. После разборки обшивки спасатели достали зверька и вернули хозяйке. Домашний питомец не пострадал, — рассказали сотрудники центра.
Известно, что этот домашний хищник отличается своей проворностью и активностью, поэтому легко может попасть в подобную ситуацию. В октябре прошлого года, например, жители столицы неожиданно обнаружили хорька в туалете квартиры. Как животное попало в чужую квартиру, так и осталось загадкой.
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