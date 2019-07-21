Кокорин и Мамаев заявили, что колония стала для них «огромным уроком»
Осужденные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в колонии на территории Белгородской области. Спортсмены назвали нахождение там «огромным уроком» и «школой».
Такую оценку своей настоящей ситуации они дали во время интервью телеканалу «Россия 1».
По словам Мамаева, ту школу, которую спортсмены проходят в колонии, на свободе получить бы не удалось. Он сказал, что происходящее для него – «огромный урок и как бы путь» как для мужчины.
В свою очередь Кокорин заявил – колония действительно дает понимание того, что человек находится там за содеянное.
- Вот у меня такого понимания не было. Естественно, какие-то ценности, которые были, ты просто еще больше понимаешь, чем тебе ценна жизнь, - цитирует слова футболиста из интервью портал «Вести.ру».
Отмечается, что Кокорин и Мамаев уже успели выйти на поле, находясь в колонии. По их собственным признаниям, они играли часа полтора без перерывов.
Напомним, что в октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким устроили две драки в центре Москвы.
Суд признал их виновными 8 мая. Братьев приговорили к полутора годам колонии, Мамаев и Протасовицкий будут отбывать наказание на месяц меньше.
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