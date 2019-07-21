Москвичей предупредили о возможных ограничениях в метро после футбольных матчей
Сразу два московских футбольных клуба — «Локомотив» и «Динамо» — 21 июля проведут матчи на домашних аренах в рамках второго тура чемпионата России. «Железнодорожники» встретятся с «Тамбовом», а «бело-голубые» сыграют с казанским «Рубином».
В связи с проведением спортивных событий москвичей предупредили о том, что на ближайших от стадионов станциях метро возможны ситуативные ограничения входа или выхода по требованию полиции.
Для отъезда со стадиона «РЖД Арена» пользуйтесь станциями #мосметро «Черкизовская» и #МЦК Локомотив.— Московское метро (@MetroOperativno) July 21, 2019
— Просим вас заранее приобрести билеты на обратную поездку в метро. Это поможет сэкономить время в пути после матча, — сообщается на официальной странице московской подземки в Twitter.
Для отъезда со стадиона «РЖД-Арена» горожанам и гостям столицы посоветовали использовать станцию метро «Черкизовская» и платформу МЦК Локомотив.
«ВТБ-Арену» стоит покидать со станций «Динамо» и «Петровский парк».
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