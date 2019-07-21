Британка собралась заключить брак с канделябром
Гражданка Великобритании Аманда Либерти, проживающая в Лидсе, решилась на непростой шаг — заключить неофициальный брак с канделябром.
Отметим, что фамилия женщины также является результатом нежной привязанности к различным объектам — она взяла ее в период влюбленности в Статую Свободы, что находится в Нью-Йорке.
Будущего «супруга» Аманда нашла на интернет-аукционе. Она утверждает, что заплатила за канделябр 400 фунтов, что в пересчете равно 32 тысячам рублей.
По словам британки, это была любовь с первого взгляда.
— Знаю, что многие считают мое влечение к подсвечникам странным, но я не чокнутая, — передает слова Аманды Либерти Daily Mirror.
Канделябр, который вскоре станет неофициальным «мужем» 35-летней женщины, получил имя Люмьер. Аманда серьезно озаботилась организацией свадебной процедуры — она уже купила обручальные кольца.
Кроме того, британка заботится о внешнем виде Люмьера и ежедневно его полирует.
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