Первый международный фестиваль интеллектуальных видов спорта прошел в Москве

Идея фестиваля на первый взгляд звучит необычно — объединить два таких разных вида спорта, как гольф и шахматы, показав связь этих дисциплин.

Кстати, шахматы — вообще один из самых «скрещиваемых» видов спорта. Один шахбокс чего только стоит, когда соперники сначала играют шахматную партию, а затем выясняют отношения на ринге. Но это все-таки экстрим.

А в известном и старейшем гольф-клубе столицы в субботу собрались любители по-настоящему интеллектуальных видов спорта.

— Почему интеллектуальные? Потому что и в шахматах, и в гольфе нужен точный и глубокий расчет, хладнокровие, — рассказал первый заместитель председателя Государственной думы и к тому же опытный гольфист Александр Жуков. — Уверен, что это хорошее начинание, которое позволяет объединить друзей и пропагандировать здоровый образ жизни. Этот турнир сразу стал международным, в нем принимают участие наши коллеги из других стран. Надеюсь, это только начало.

Сильных фигур на фестивале действительно хватало. Среди участников турнира — профессиональные гольфисты и шахматисты, известные представители власти, бизнес-сообщества и спортсмены.

— На мой взгляд, турнир удался. Гольф — игра умных и сильных людей. И здесь собрались сильные фигуры — в политике, бизнесе, спорте и жизни, — поделилась впечатлениями от праздника гольфа и шахмат олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова. — На самом деле гольф — вид спорта, который ведет вперед, к успеху. На поле для гольфа и на шахматной доске игроки могут раскладывать очень серьезные комбинации. Если ты прошел поле для гольфа или сыграл партию в шахматы, в жизни тебе все покажется такой ерундой! Для сильных людей, которые занимаются этими видами спорта, это очевидно.

Пройти 18 лунок и территорию в несколько десятков гектар на своих двоих, да еще таща за собой бэг (специальную сумку на колесиках) с набором клюшек разного калибра — для этого, несомненно, необходимы отличная физическая подготовка, терпение и невероятная жажда победы. А еще — орлиное зрение и твердость рук. Попасть мячом со 130 метров на небольшой островок посреди пруда — задача не из легких. Немногие из опытных гольфистов способны проделать этот трюк с первой попытки. Большая часть мячей обычно оказывается на дне водоема.

В шахматах все проще и сложнее одновременно.

— Шахматы — это маленькая жизнь на 64 клетках доски, — подтвердил чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы и большой любитель шахмат Николай Валуев. — Сфальшивить здесь не получится.

Завершился спортивный день турниром, в котором знаменитый боксер показал не только свое знание шахмат, но и великолепную реакцию, сразившись в блиц с международным гроссмейстером Василием Папиным. Игра закончилась вничью.

КСТАТИ

На фестивале интеллектуальных игр «Сильные фигуры» директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда представил собрание книг о гольфе и шахматах, изданных на русском языке. Если о шахматах в нашей стране писали и пишут часто, то об экзотической для России игре в гольф написано пока немного. В основном это переводные издания англоязычных авторов.

Читайте также: День бокса на Красной площади: 4000 участников тренировки установили мировой рекорд