Соколята пустельги облюбовали балконы высоток

По словам мужчины, неожиданный гость прилетел к нему в полдень и сидел на балконе около двадцати минут. Он не испугался даже тогда, когда Владимир вышел познакомиться — только удивленно посмотрел в его сторону. Хозяин квартиры даже подумал, что птица голодна и таким образом просит еды. Насыпал на пол пшено, но сокол на него не взглянул и вскоре улетел по своим птичьим делам.

Ничего против такого соседства Владимир Колосов не имеет и даже обрадовался компании. Единственное, что его волнует: почему сокол прилетел именно к нему? Не значит ли это, что птице нужна помощь?

С этим вопросом «ВМ» обратилась к специалисту.

— Дело в том, что у каждой птицы есть свой гнездовой и охотничий участок, — рассказал «ВМ» орнитолог, член Союза охраны птиц, доктор биологических наук Владимир Романов. — Там они добывают пищу, на другие территории даже не заходят. В качестве места, с которого удобно охотиться, наблюдать, может использоваться любая точка, в том числе перила балкона. Надо понимать, что соколы живут рядом с нами уже очень долгое время и рассматривают наш пейзаж как естественную среду обитания.

По словам Романова, прикасаться к птенцам можно, но лучше этим все же не злоупотреблять.

— В принципе, если вы потрогаете птенца, ничего страшного не случится. Есть распространенное заблуждение, что таких птенцов бросают родители, но это миф, — уверен орнитолог. — Если вы увидели, что птенец в опасности, стоит посреди дороги, его окружили коты и собаки, то, конечно, его нужно взять и перенести в безопасное место, только не далеко — в радиусе нескольких метров. Например, на кусты, дерево, козырек дома — туда, куда у хищников не будет доступа. Родители обязательно его найдут — птенцы подают голос. Я не призываю просто ходить по улице и хватать соколят — только в случае опасности. Нужно помнить, что это хищные птицы, которые могут нанести пусть незначительную, но травму. Для того, чтобы безопасно перенести птенца, можно использовать кусок материи, обернутый вокруг руки.

Руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин, напротив, призывает не вмешиваться в жизнь птенцов. По его словам, у соколов пустельг начался сезон слетков, и появление птенцов в городе — нормальное явление.

— У них интересная манера — когда вылетают из гнезда, где-нибудь садятся, например на подоконнике или балконе, если он не застеклен, на ветке, и могут сидеть так целый день, — объяснил он. — Люди начинают нервничать, когда у них на подоконнике сидит соколенок, и пытаются ему помочь, накормить. В данной ситуации вмешиваться не надо.

Он отметил, что поведение соколов свидетельствует о том, что москвичи стали меньше обижать птиц и те перестали бояться людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Сорокин, орнитолог, старший научный сотрудник НИИ охраны природы:

— Если птенец просто прилетает-улетает, то ничего страшного в этом нет и вмешиваться в его жизнь не нужно, о нем прекрасно могут позаботиться его родители. К тому же трогать этих птиц нежелательно — они занесены в Красную книгу Москвы и находятся под особой охраной, к тому же человек, сам того не желая, может им навредить. Это дикое животное, пускай живет своей жизнью. Исключением, разумеется, становятся случаи, когда птенцу угрожает опасность.

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