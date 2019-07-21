Партия Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Голосование на досрочных выборах в Верховную раду завершилось на Украине. По данным Центризбиркома, выборы прошли без серьезных нарушений. По предварительным подсчетам, новую Раду сформируют пять партий, лидирует партия Владимира Зеленского «Слуга народа», она набрала 48,08 процента голосов.
На втором месте партия «Батькивщина» с 11,46 процента голосов избирателей, за партию бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» проголосовали 8,01 процента, пришедших на выборы, Радикальную партию Олега Ляшко поддержали 6,9 процента избирателей, «Оппозиционную платформу-За жизнь» — 5,79 процентов проголосовавших, сообщает РИА Новости.
В выборах в Верховную Раду принимали участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.
По данным ЦИК, на 20:00 явка избирателей составила 49,79 процента после подсчета данных из 168 округов.
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