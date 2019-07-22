Сестра Ольги Бузовой ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за пение
Сестра знаменитой телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна ответила недоброжелателям в соцсети стихотворением собственного сочинения. Ранее она рассказала на своей странице о записи дебютной песни, которую долго не решалась показать, боясь критики. Опасения девушки сбылись. Страницу Анны Бузовой в социальной сети заполонили негативные комментарии подписчиков.
Но это вдохновило начинающую певицу на новое творение. Она написала стихотворение, в котором призвала не завидовать чужому счастью и ценить каждый миг жизни.
— Читая злые, полные ненависти комментарии, вдохновилась на написание стиха. Даже негативную энергетику можно направить в положительное русло. Быть счастливым человеком — это невероятно трудно, но возможно, — написала Анна Бузова Instagram.
Многие поклонников девушки поддержали ее и призвали не обращать внимание на хейтеров.
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