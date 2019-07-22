Путин выразил соболезнования вдове умершего гендиректора МАГАТЭ Амано
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано в связи с его смертью. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
22 июля днем стало известно о кончине гендиректора Международного агентства по атомной энергии. Ему было 72 года.
В соответствующей телеграмме российский лидер отметил, что в России Амано будут помнить как выдающегося дипломата и принципиального сторонника укрепления безопасности и стабильности в мире.
Глава государства также высоко оценил личный вклад Амано в развитие агентства.
— Я не раз лично общался с Юкией Амано и всегда восхищался его мудростью и дальновидностью, способностью принимать взвешенные решения в самых сложных обстоятельствах, — указывается в телеграмме президента.
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