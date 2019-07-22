Виктор Рыбин рассказал, почему никогда не разведется с женой

Российский певец Виктор Рыбин рассказал, по какой причине он никогда не подаст на развод со своей женой Натальей Сенчуковой.

В шутливой форме он заявил, что они с супругой попросту не смогут поделить все заработанное имущество.

Рыбин также рассказал, что рад быть в браке со своей женой на протяжении долгих лет, а семья для него очень важна.

— Все 29 лет жизни с женой Натальей каждый день... Понимаю, что я самый счастливый человек в мире. А еще семейный до мозга костей, что очень дисциплинирует и накладывает отпечаток на все мои поступки, — признался музыкант.

Помимо прочего, Рыбин признался — он хочет, чтобы в скором времени их с женой сын подарил им внуков.

— Кстати, буду рад стать дедушкой. Но тогда что получается? Супруга превратится в бабушку? Ужас какой! — пошутил певец в беседе с изданием «СтарХит».

Сенчукова — третья жена Рыбина. Они поженились в 1990 году. В браке у них появился сын по имени Василий. Также у музыканта есть дочь Мария от второй жены.

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