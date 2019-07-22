Антивирусная компания предупредила о мошеннических клонах приложения FaceApp
Международная антивирусная компания ESET предупреждает пользователей о широком распространении пиратских версий приложения FaceApp. Подобные приложения могут быть опасны для пользователей, сообщила пресс-служба компании.
Речь идет о мошеннических версиях приложения с расширенным функционалом. При их установке открывается большое количество всплывающих окон. Схема рассчитана на невнимательность пользователей, в результате которой оформляются платные подписки на различные приложения и рекламные рассылки, говорится в сообщении пресс-службы.
Также для продвижения поддельных версий приложения активно используется видеохостинг Youtube. На хостинге размещаются видео со ссылками на скачивание зараженного программного обеспечения. По данным пресс-службы, от переходов по этим ссылкам пострадало свыше 90 тысяч человек. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо использовать для скачивания приложения только официальные магазины AppStore и Google Play, рекомендуют специалисты ESET.
Ранее разработчиков приложения FaceApp обвинили в передаче персональных данных третьим лицам, однако позднее эта информация была опровергнута.
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