Павел Воля показал фото своей восковой фигуры в трико

Российский телеведущий и юморист Павел Воля выставил новое фото в Instagram, на котором запечатлена его восковая фигура. Он объяснил, что находка принадлежит его коллеге Гарику Харламову.

— Тут Гарик Харламов нарыл фото с какого-то музея восковых фигур, в котором есть вот такой я. У меня нет вопросов к самой восковой скульптуре, возможно, все вокруг меня таким и видят, но у меня 2 вопроса: что я сделал с рубашкой, почему я ношу ее именно так, и почему я стою в лосинах? — подписал публикацию Воля.

На табличке, установленной рядом со скульптурой, указана биография знаменитости и главные достижения артиста. Помимо этого там говорится, что Воля «является автором нескольких песен, исполняемых Андреем Ширманом под псевдонимом DJ Smash». Кроме того, авторы подписи указали, что всем известное имя юмориста — псевдоним. На табличке указано, что Волю при рождении назвали Денисом Добровольским.

Коллеги и поклонники телеведущего с юмором отреагировали на новый пост знаменитости.

«Дэн. Ты вообще, конечно. Вскрыли тебя», — прокомментировал фото Александр Незлобин.

«Паша, ты еще меня не видел! Там вообще восковой бурлеск», — написал Михаил Галустян.

«Клевая рубашка, Дениска!» — пошутила одна из подписчиц.

Сам Воля на ажиотаж в комментариях отвечать не стал и оставил подписчиков наедине с восковой версией себя.

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