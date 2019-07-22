Владимир Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей»
Президент России Владимир Путин утвердил состав членов наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Председателем набсовета стал сам глава государства. Об этом говорится в указе, приведенном на сайте Кремля.
В документе также указано, что в совете состоят вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава Минобрнауки Михаил Котюков (по согласованию), помощник президента Андрей Фурсенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева (по согласованию) и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева (по согласованию).
Помимо прочего, гендиректор организации Алексей Комиссаров является членом набсовета по должности.
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