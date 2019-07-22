Через сколько лет может быть создана единая валюта Белоруссии и России

Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ. Видео опубликовано на YouTube. По ее словам, с разными валютами трудно определять единую финансовую политику.

«Вечерняя Москва» узнала у руководителя направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никиты Масленникова, есть ли сейчас предпосылки к переходу на единую валюту и когда это может произойти.

— Введение единой валюты — это больше политический вопрос, разговоры ведутся давно. Я сейчас не вижу серьезных предпосылок для такого решения, потому что единство валюты предполагает единый эмиссионный центр, единую денежно-кредитную политику. Кроме того, с политической точки зрения такой шаг повлечет за собой некоторое ослабление суверенитета Белоруссии.

Масленников обозначил экономические ограничения, которые не будут способствовать введению единой валюты.

— У нас слишком разные экономические модели. В России экономика преимущественно рыночная, чего нельзя сказать о Белоруссии, где все в руках государства, а рынок там по большей части имитационный. Из-за серьезных различий в структуре единая валюта просто не будет работать. Нет и четкого плана у стран в отношении интеграции. При очень благоприятных условиях единая валюта может быть создана через 10–15 лет.

При этом экономист отметил, что слова Матвиенко справедливы, ведь «если говорить об интеграции, то абсолютно логично обсуждать и вопрос единой валюты».

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