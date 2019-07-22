Сергей Лавров: Россия заинтересована в укреплении взаимодействия с ООН
Россия заинтересована в укреплении взаимодействия с ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр надеется, что на предстоящей встрече с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой удастся определить меры, которые необходимо предпринять для улучшения отношений и взаимодействий между Москвой и всеми штаб-квартирами организации.
— Для нас Женева — вторая по значимости точка. Мы тесно сотрудничаем со всеми штаб-квартирами организации, которую вы представляете, — приводит слова Лаврова РИА Новости.
Татьяну Валовую назначили главой женевского офиса ООН в мае. Ее предшественником был Михаэль Меллер, занимавший этот пост с 2015 года.
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