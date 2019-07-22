Число жалоб на незаконную обработку персональных данных увеличилось
Специалисты Роскомнадзора зафиксировали рост числа жалоб на незаконную обработку персональных данных пользователей, сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, отмечается, что за первое полугодие 2019 года от граждан и юридических лист поступило около 25 тысяч жалоб на действия операторов. По мнению пострадавших, операторы осуществляют незаконную обработку информации и передают ее третьим лицам.
— Увеличение количества обращений по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 44 процента, — сообщается на сайте Роскомнадзора.
Большинство обращений связаны с деятельностью кредитных организаций, коллекторских агентств, владельцев интернет-ресурсов и компаний ЖКХ. Также граждане просили предоставить разъяснения касательно условий обработки биометрических данных, установки видеокамер наружного наблюдения и хранения полученных с них видеозаписей.
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