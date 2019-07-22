Эксперты обсудили безопасность водного транспорта
18 июля в Москве состоялось третье итоговое заседание оргкомитета по подготовке к проведению II Всероссийской отраслевой конференции «Транспортная безопасность водного транспорта».
Заседание организационного комитета прошло под председательством депутата ГД ФС РФ, члена комитета ГД по транспорту и строительству Александра Старовойтова и депутата ГД ФС РФ, члена комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.
Основываясь на докладах участников совещания, отмечена высокая заинтересованность в конференции представителей федеральных органов исполнительной власти и субъектов транспортной инфраструктуры водного транспорта. В настоящее время количество заявок на участие приближается к тремстам.
Участники оргкомитета отчитались о проделанной работе в рамках подготовки к конференции.
Основными вопросами для обсуждения обозначена следующая проблематика:
• нормативное правовое регулирование обеспечения транспортной безопасности водного транспорта;
• снижение финансовой нагрузки у субъектов транспортной инфраструктуры в процессе реализации требований транспортной безопасности;
• совершенствование государственного контроля и надзора в области обеспечения транспортной безопасности водного транспорта;
• проблемы двойного регулирования в области обеспечения транспортной безопасности морского транспорта;
• подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности;
• сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности;
• организация деятельности подразделений транспортной безопасности;
• особенности обеспечения транспортной безопасности акваторий морских портов.
Стоит отметить, что в день проведения итогового организационного комитета депутаты ГД ФС РФ во втором чтении приняли законопроект № 750871-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности» (о поэтапной реализации требований по обеспечению транспортной безопасности). Данное событие позволит улучшить качество обеспечения транспортной безопасности в Российской Федерации, в том числе в области обеспечения ТБ водного транспорта.
Вторая отраслевая конференция «Транспортная безопасность водного транспорта» состоится 2 августа. Пройти электронную регистрацию можно на сайте.
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