Трамп заявил, что информация о захваченных шпионах США в Иране является ложью
• 21:41 • 22 июля 2019
Поделиться:
0
doc76c2yw3vb29ip8ryhqu
Трамп отмечает, что подобная информация — лишь часть лжи и пропаганды, распространяемой «религиозным режимом»
Фото: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1001961235838103552
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на своей официальной странице в социальных сетях написал, что сообщения о задержании властями Ирана 17 американских шпионов являются ложью.
В этих сведениях, по словам главы государства, нет «ни слова правды». Трамп отмечает, что подобная информация — лишь часть лжи и пропаганды, распространяемой «религиозным режимом», которая, однако, терпит крушение.
— Иранская экономика мертва, — заявляет Трамп в Twitter.
Напомним, что 22 июля власти Ирана распространили информацию, что в стране вынесли приговор 17 людям, которых обвиняют в шпионаже в пользу США.
Читайте также: Дональд Трамп поручился за арестованного в Швеции рэпера
Теги:
22:4722 июля 2019
22:4022 июля 2019
22:0722 июля 2019
22:0422 июля 2019
21:3222 июля 2019
21:2522 июля 2019
21:0422 июля 2019
20:5022 июля 2019
20:2922 июля 2019
20:2022 июля 2019
20:0522 июля 2019
19:5622 июля 2019
19:4522 июля 2019
19:2522 июля 2019
18:4322 июля 2019
18:3322 июля 2019
18:3322 июля 2019
18:1722 июля 2019
18:1722 июля 2019
18:1122 июля 2019
17:4322 июля 2019
17:1922 июля 2019
17:1122 июля 2019
16:5122 июля 2019
16:3922 июля 2019
16:3422 июля 2019
16:1422 июля 2019
16:1422 июля 2019
16:1322 июля 2019
16:1022 июля 2019
15:5622 июля 2019
15:4922 июля 2019
15:4022 июля 2019
15:4022 июля 2019
15:3222 июля 2019
15:2122 июля 2019
15:2122 июля 2019
14:5722 июля 2019
14:4522 июля 2019
14:3922 июля 2019
14:2322 июля 2019
14:2322 июля 2019
13:5322 июля 2019
13:2822 июля 2019
13:2422 июля 2019
13:1922 июля 2019
13:0322 июля 2019
13:0322 июля 2019
12:2522 июля 2019
12:1922 июля 2019
12:1522 июля 2019
12:0322 июля 2019
11:5022 июля 2019
11:5022 июля 2019
11:3222 июля 2019
11:3022 июля 2019
11:1122 июля 2019
10:5022 июля 2019
10:4822 июля 2019
10:4422 июля 2019
10:3622 июля 2019
10:2322 июля 2019
10:1922 июля 2019
09:3222 июля 2019
09:2622 июля 2019
09:2222 июля 2019
09:0222 июля 2019
09:0222 июля 2019
08:5022 июля 2019
07:4822 июля 2019