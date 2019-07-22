Горожане и управа района Зябликово взялись за формирование «характера» двора и установили детскую площадку-корабль

Детская площадка-корабль появилась в Зябликове. 22 июля «ВМ» осмотрела ее с главой управы района Константином Князевым и узнала, что без инициативных жителей никакого корабля бы не было.

Остров путешествий с настоящим кораблем, мачтами и даже штурвалом красуется во дворе дома № 24, корпус 1, в Задонском проезде. Площадка продумана до мелочей. Огромный корабль в самом центре украшают дельфины. Вокруг расположились карусели и лавочки — их специально установили в теньке, а не на самом солнцепеке.

Маленькие капитаны и матросы уже осваивают морские термины, играя в кругосветное путешествие. Из окошек трюма выглядывают счастливые детские лица, ребята постарше занимают капитанский мостик и нос корабля.

— Я пират! — кричит шестилетний Федя Егоров и зовет друзей играть.

Как рассказывает глава управы района Зябликово, это огромное пиратское судно привезли из Красноярска.

— Дерево прочное, долговечное — экологически чистый материал и безопасная конструкция, — отмечает Князев. — Полностью завершить благоустройство мы планировали 1 августа, но основная работа уже сделана.

По его словам, без жителей района, активно участвовавших в обсуждении проекта благоустройства, ничего бы не получилось. За корабль и качели из дерева проголосовало большинство.

Создать необычный проект в своем районе может любой неравнодушный житель. Например, можно обратиться к муниципальному депутату.

— Жители регулярно обращаются к нам с предложениями. Это несложно: нужно позвонить в нашу приемную или же на личный телефон, который есть на сайте муниципального округа. А затем мы отправляем предложение в управу, ведь мы имеем с ней прямую связь, — поясняет муниципальный депутат Новогиреева Кира Змиева.

По словам архитектора Никиты Токарева, такие необычные проекты формируют индивидуальность района.

— Важно, чтобы горожане участвовали в развитии своего района. Но, на мой взгляд, к реализации идей жителей должны прикладывать руку и профессионалы: архитекторы и другие эксперты могут подсказать, как правильно обустроить детскую площадку, — считает Токарев.

Благоустройство городских объектов — один из важных этапов создания качественной и современной среды в Москве. Все проекты обсуждаются с жителями и меняются в соответствии с их пожеланиями.

По данным столичного Комплекса городского хозяйства, в прошлом году в Москве благоустроили свыше 300 детских и спортивных площадок. В этом году в Москве приведут в порядок еще 1,2 тысячи объектов, в том числе детских площадок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Степан Орлов, председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике:

— Все позитивные изменения, которые сейчас происходят в Москве, в значительной степени заслуга самих жителей. Они стали активнее, больше интересуются развитием города и своих районов. А городские власти создают инструменты, которые позволяют москвичам активно влиять на развитие города. Это и сервисы «Активный гражданин», «Наш город», а также иные средства получения обратной связи. Сегодня обсуждать проекты с москвичами необходимо, ведь именно они напрямую влияют на их развитие.