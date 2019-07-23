Бурбулис прокомментировал сообщения о планах по продаже Карелии
Россия не рассматривала вопрос о продаже Карелии, сообщил экс-секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в комментарии изданию РБК.
— Никогда такого быть не могло, — сказал он.
Ранее заместитель главы МИД Андрей Федоров в интервью финской газете Helsingin Sanomat заявил, что в начале 90-х годов обсуждалась возможность такой сделки с Финляндией.
Также генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сказал, что следует учитывать «несколько эпатажный» характер Федорова.
— Конечно, реально ни о какой продаже не говорилось. И официально этот вопрос никак не ставился, — сказал Андрей Кортунов.
Кроме того, экс-министр иностранных дел РФ Андрей Козырев назвал сообщения о планах по продаже Карелии «бредом сивой кобылы».
Читайте также: МИД опроверг информацию о передаче Японии двух островов Курильской гряды