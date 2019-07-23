Продавец помогла сбежавшему от жестокого отца мальчику
• 00:43 • 23 июля 2019
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СК возбудил уголовное дело в отношении отца ребенка
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве
Жительница села Великовечное Краснодарского края рассказала, что во время ее рабочей смены в магазин зашел мальчик, который попросил о помощи.
— На нем ветровочка была легкая, и когда ее расстегнули, у него на шее была собачья цепь вплотную, — сказала продавец.
Ранее РЕН ТВ сообщал, что отец привязал на цепь 10-летнего сына и оставил его в сарае. Мальчик смог выбраться и попросить о помощи.
Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Он подозревается в незаконном лишении свободы своего сына.
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