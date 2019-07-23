Тело пенсионерки нашли в столичной квартире через неделю после смерти
• 01:45 • 23 июля 2019
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В оперативные службы с жалобами на дурной запах обратились жильцы дома
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Пожилую женщину обнаружили мертвой в квартире в центре Москвы.
В отделение полиции с жалобами на дурной запах обратились жильцы дома на улице 3-я Красногвардейская. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, обнаружили тело 86-летней женщины, смерть которой наступила более недели назад. По предварительной информации, у пенсионерки отказало сердце.
Квартира, в которой нашли умершую, была захламлена, пребывала в антисанитарной обстановке. Тело направили на экспертизу для установления точной причины смерти, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.
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