«Росконтроль» назвал марку самых качественных семечек
Исследователи «Росконтроля» назвали марку самых качественных жареных семечек.
В рамках эксперимента специалисты проверили семечки таких брендов, как «Кубанские», «Золотая семечка», «Бабкины семечки», «ВкусВилл», «Степановна», «От Атамана/Кубанское золото» и «От Мартина».
В ходе исследования выяснилось, что все семечки безопасны для человеческого организма.
Продукт марки «ВкусВилл» оказался самым качественным. Помимо этого, специалисты рекомендуют россиянам семечки производителей «Кубанские», «Золотая семечка», «Бабкины семечки» и «От Мартина».
А вот продукт «Степановна» и «От Атамана/Кубанское золото» имел несвежий затхлый запах — это может указывать на его порчу. Эти бренды специалисты занесли в список марок с замечаниями.
По критериям размера самыми крупными оказались семена брендов «Золотая семечка», «Бабкины семечки» и «От Атамана/Кубанское золото». А самые маленькие семечки были обнаружены у производителя «Кубанские». Об этом сообщает официальный сайт «Росконтроля».
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