Столичный Росреестр рассказал, как защитить свое жилье при сдаче в аренду

Заключение долгосрочного договора аренды предоставляет собственникам дополнительные возможности по защите жилья. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Москве.

Сегодня собственники в большинстве случаев предпочитают заключать с арендаторами договор на краткосрочный период — до одного года — при условии дальнейшего продления. Такой договор не нужно регистрировать в Росреестре, и, как следствие, — не нужно платить налог. Тем не менее долгосрочный договор предоставляет собственникам больше возможностей по защите своего жилья.

— Договор аренды на долгосрочный период подлежит обязательной регистрации в Росреестре, сопровождающейся обязательной правовой экспертизой, — сообщает пресс-служба столичного Росреестра. — У государственного регистратора есть возможность запросить данные в рамках межведомственного взаимодействия, а значит проверить подлинность представленных будущими арендаторами документов, наличие у них судимости и административных правонарушений и так далее.

Помимо этого, если возникнет подозрение о каких-либо противоправных действиях арендатора в отношении недвижимости, собственник получит соответствующее уведомление.

Также столичный Росреестр напоминает арендодателям о некоторых мерах безопасности, соблюдать которые рекомендуется независимо от вида заключаемого договора. Собственникам советуют проверить подлинность документов и сверить данные паспорта со списком недействительных документов, размещенных по ссылке.

В договоре должны быть указаны сведения о квартире и собственнике, условия оплаты, информация об обязанностях сторон и причинах расторжения договора.

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