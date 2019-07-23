Диетолог перечислила морепродукты, которые помогут похудеть
Для того, чтобы обогатить организм полезными микроэлементами, не обязательно ведрами поедать сезонные фрукты. Помимо привычных продуктов, есть огромное количество тех, которые многие не употребляют, лишая себя целой группы необходимых витаминов. К таким, например, относится морская каракатица, богатая не только цинком и фосфором, но и способная противостоять раковым клеткам. «Вечерняя Москва» пообщалась с врачом и выяснила, какие еще непривычные для русского человека яства могут быть не только вкусными, но и полезными.
По словам диетолога Московского центра косметологии и красоты Елены Соломатиной, если говорить именно о деликатесе, который стоило бы включить в свой рацион, то стоит вспомнить про морской гребешок.
— Он является сильным антиоксидантом, богат тиамином, необходимым для обмена веществ, а также рибофлавином, который повышает остроту зрения, — уточняет врач. — В мясе морского гребешка содержатся витамины В, В1, В2, В12, медь, кобальт и марганец.
Еще один кладезь с полезными микроэлементами — морская улитка, которая содержит много магния, а значит, помогает бороться со стрессом. Немаловажный факт: морские улитки содержат минимум калорий.
Микроэлементы, йод, фтор, минеральные соли, витамины группы В можно получить, если употреблять мясо осьминога. Оно помогает наладить обмен веществ, укрепить опорно-двигательный аппарат.
— Раки — это традиционно русский деликатес, в их мясе содержится много белков и практически нет жира, — уверена эксперт. — Этот продукт является диетическим.
Блюда из даров моря прекрасно смотрятся на праздничном столе, а еще они очень подходят для диетического питания. Это легкая и вкусная пища. С помощью морепродуктов легко похудеть или сохранить стройную фигуру.
Специалист рекомендует каждому, кто следить за собой, но хочет полакомиться вкусными гастрономическими изысками, попробовать такой легкий десерт, как «Море вкуса».
— Необходимо разрезать ананас на две половинки, из каждой извлечь сердцевину и нарезать мякоть кубиками, — говорит Соломатина. — Дольки мандарина и виноградники порезать пополам. Из креветок слить воду. Затем смешать все ингредиенты и выложить в ананас.
Специалист обращает внимание, что это легкое блюдо содержит 55 калорий на 100 грамм.
Читайте также: Диетолог рассказала, чем может быть опасно мороженое для здоровья